بعد سنوات من المعاناة.. عملية جراحية ناجحة تعيد حاسة «الشم» لمريضة بحفر الباطن

نجح الفريق الطبي المختص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إعادة حاسة «الشم» لمريضة في العقد الثالث من عمرها.

وأوضحت صحة «حفر الباطن» في بيان لها، أنَّ المريضة كانت تعاني من فقدان حاسة الشم لعدة سنوات بسبب اللحميات، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية تبيَّن وجود فطريات متركزة في الجانبين، وهذا غير معتادٍ؛ حيث إنَّ الإصابة بالفطريات تكون غالبًا بجانب واحد فقط.

وأضاف البيان أنّه على الفور باشر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية من خلال استئصال اللحميات والفطريات المنتشرة بالجيوب الأنفية، وتكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة، وهي بصحة جيدة، مع قدرتها على الشمّ.

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