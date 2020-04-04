شرطة القصيم: القبض على مواطن ومقيم خالفا الإجراءات الاحترازية لكورونا

أعلنت شرطة القصيم إلقاء القبض على مواطن ومقيم لاتهامهما بمخالفة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) . جاء ذلك حسبما صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني اليوم السبت. وقال السحيباني، إنه إشارة إلى الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه أحد الأشخاص يوثق حلاقة العامل له داخل أحد محلات الحلاقة ونشره لذلك، في مخالفة للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها للسيطرة على فيروس "كورونا"، المتضمّنة تعليق نشاط الحلاقة الرجالية؛ فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن القبض عليهما، وهما مواطنٌ، ومقيمٌ من الجنسية الهندية، في العقدين الرابع والسادس من العمر، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما للنيابة العامة.

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