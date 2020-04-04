السعودية اليوم / فرق الهلال الأحمر بالمدينة المنورة تباشر 7713 بلاغاً في شهر مارس



المدينة المنورة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

باشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة 7713 بلاغاً خلال شهر مارس الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة خالد السهلي أن عدد المكالمات التي استقبلتها الفرق في غرفة العمليات بلغت 31.758 مكالمة، بينما بلغت عدد البلاغات عن طريق تطبيق أسعفني 1010، مؤكداً أن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة يواصل تقديم خدماته الإسعافية وجولاته الميدانية التفقدية من خلال 43 فرقة إسعافية أساسية ومتقدمة لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس

وأفاد أن غُرف العمليات بفرع الهيئة تتعامل مع البلاغات فور تلقيها بكل حرفية من قبل فريق متخصص لمعرفة توجيه الفرقة المناسبة للحالة خاصةً إذا كانت من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس ومن ثم إبلاغ الفرقة عن طريق المسعف الإلكتروني بجميع بيانات الحالة من حيث الأعراض والتاريخ المرضي ويتم بعد وصول الفريق للموقع التعامل مع الحالة إسعافياً متخذين جميع وسائل السلامة الشخصية للفريق وللحالة وذلك لضمان سلامة الجميع , مطالباً مقدمي البلاغات الحرص من ذكر جميع المعلومات عن الحالة بكل شفافية لغرفة العمليات لتقديم المساعدة المناسبة.

// انتهى //

16:44ت م

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المدينة المنورة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسباشرت الفرق الإسعافية لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة 7713 بلاغاً خلال شهر مارس الماضي.وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة بالمنطقة خالد السهلي أن عدد المكالمات التي استقبلتها الفرق في غرفة العمليات بلغت 31.758 مكالمة، بينما بلغت عدد البلاغات عن طريق تطبيق أسعفني 1010، مؤكداً أن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة يواصل تقديم خدماته الإسعافية وجولاته الميدانية التفقدية من خلال 43 فرقة إسعافية أساسية ومتقدمة لتطبيق المزيد من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا وأفاد أن غُرف العمليات بفرع الهيئة تتعامل مع البلاغات فور تلقيها بكل حرفية من قبل فريق متخصص لمعرفة توجيه الفرقة المناسبة للحالة خاصةً إذا كانت من حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس ومن ثم إبلاغ الفرقة عن طريق المسعف الإلكتروني بجميع بيانات الحالة من حيث الأعراض والتاريخ المرضي ويتم بعد وصول الفريق للموقع التعامل مع الحالة إسعافياً متخذين جميع وسائل السلامة الشخصية للفريق وللحالة وذلك لضمان سلامة الجميع , مطالباً مقدمي البلاغات الحرص من ذكر جميع المعلومات عن الحالة بكل شفافية لغرفة العمليات لتقديم المساعدة المناسبة.// انتهى //16:44ت م0078

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