السعودية اليوم / الدفاع المدني يطلق غداً حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر المنزلي تحت شعار #سلامتك_بمنزلك_غايتنا



الرياض 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

تطلق المديرية العامة للدفاع المدني غداً حملة توعوية عبر كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسر

وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن هذه الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم تحت سقف واحد، خلال فترة منع التجول وقضاء ما يقارب 15 ساعة في المنزل، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار لاقدر الله من أجل سلامتهم من بعض الأخطار التي يمكن أن يتعرضون لها لا قدر الله مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية مع تشغيل أغلب الأجهزة الكهربائية، وأخطار المطابخ خاصة بعد إقفال المطاعم إضافةً للتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان وطفايات الحريق والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر.

وأشار معالي الفريق العمرو إلى أن الحملة التي تتخذ شعار #سلامتك_بمنزلك _غايتنا، تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن معلومات وانفوجرافيك ومقاطع فيديو لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية، كما ستتضمن الحملة طرح مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين.

ونوه معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بالتزام الجميع بتعليمات السلامة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليها الأمن والسلامة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

// انتهى //

16:43ت م

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الرياض 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واستطلق المديرية العامة للدفاع المدني غداً حملة توعوية عبر كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسر السعودية والمقيمين وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر ومنع التجول توقياً من انتشار وباء فيروس كورونا وأوضح معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، أن هذه الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم تحت سقف واحد، خلال فترة منع التجول وقضاء ما يقارب 15 ساعة في المنزل، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار لاقدر الله من أجل سلامتهم من بعض الأخطار التي يمكن أن يتعرضون لها لا قدر الله مثل زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية مع تشغيل أغلب الأجهزة الكهربائية، وأخطار المطابخ خاصة بعد إقفال المطاعم إضافةً للتأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل مثل كواشف الدخان وطفايات الحريق والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر.وأشار معالي الفريق العمرو إلى أن الحملة التي تتخذ شعار #سلامتك_بمنزلك _غايتنا، تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتتضمن معلومات وانفوجرافيك ومقاطع فيديو لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية، كما ستتضمن الحملة طرح مسابقة تفاعلية وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين.ونوه معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو بالتزام الجميع بتعليمات السلامة، داعياً الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل مكروه وأن يديم عليها الأمن والسلامة في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.// انتهى //16:43ت م0075

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