السعودية اليوم / مفوضية اللاجئين تتصدى لانتشار كورونا في السودان



الخرطوم 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 أبريل 2020 م واس

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل مع الشركاء على منع انتشار فيروس

وأفاد مكتب أوتشا بالسودان، في بيان اليوم، أن العديد من اللاجئين يعيشون في مخيمات مكتظة بالسكان مع عدم كفاية البنية التحتية الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لافتا إلى أن الموقع البعيد لبعض المناطق والمخيمات المضيفة للاجئين يطرح تحديات لوجستية .

وأضاف أنه إلى تاريخ 1 أبريل الجاري لم يتم تأكيد وجود لاجئ أو نازح في السودان كمريض بالفيروس، مشيرًا إلى أنه في المواقع الميدانية تمارس مكاتب المفوضية الابتعاد عن طريق جعل بعض الموظفين يعملون من المنزل لتقليل عدد الموظفين، ومع ذلك، لا تزال الزيارات الميدانية جارية لضمان استمرار الخدمات الأساسية وتسريع أعمال التأهب للفيروس .

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16:21ت م

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الخرطوم 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 أبريل 2020 م واسقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان "أوتشا" إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعمل مع الشركاء على منع انتشار فيروس كورونا المستجد، والاستعداد للاستجابة لاحتمال تفشي المرض بين اللاجئين والنازحين داخليًا والمجتمعات المضيفة لهم في السودان .وأفاد مكتب أوتشا بالسودان، في بيان اليوم، أن العديد من اللاجئين يعيشون في مخيمات مكتظة بالسكان مع عدم كفاية البنية التحتية الصحية ومرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، لافتا إلى أن الموقع البعيد لبعض المناطق والمخيمات المضيفة للاجئين يطرح تحديات لوجستية .وأضاف أنه إلى تاريخ 1 أبريل الجاري لم يتم تأكيد وجود لاجئ أو نازح في السودان كمريض بالفيروس، مشيرًا إلى أنه في المواقع الميدانية تمارس مكاتب المفوضية الابتعاد عن طريق جعل بعض الموظفين يعملون من المنزل لتقليل عدد الموظفين، ومع ذلك، لا تزال الزيارات الميدانية جارية لضمان استمرار الخدمات الأساسية وتسريع أعمال التأهب للفيروس .// انتهى //16:21ت م0073

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