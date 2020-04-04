

سكاكا 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

رصدت وكالة الانباء

ورصد فريق "واس" حركة البيع التي شهدتها الصيدليات الطبيعية مع وفرة جميع المنتجات التي تحتاجها الأسرة والمرضى, إضافة إلى وفرة بالكمامات والمعقمات والتي تشهد مراقبة مستمرة من قبل فرع وزارة التجارة بالجوف للتأكد من وجودها بكميات كافية مع ثبات الأسعار.

وتقوم الصيدليات بتطبيق تعليمات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا بتباعد مرتاديها والحفاظ على المسافة المحدد لذلك مع تعقيم عربات التسوق وتوفر وسائل تهوية مناسبة مع طباعة التعليمات الصحيحة لتجنب الفيروس على بنرات كبيرة وتوزيعها داخل الصيدليات.

// انتهى //

15:59ت م

0072



سكاكا 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسرصدت وكالة الانباء السعودية "واس" بمنطقة الجوف توفر الأدوية والمستلزمات الطبية في صيدليات المنطقة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد للمحافظة على صحة الجميع باتباع تعليمات وزارة الصحة وتسعيرة وزارة التجارة.ورصد فريق "واس" حركة البيع التي شهدتها الصيدليات الطبيعية مع وفرة جميع المنتجات التي تحتاجها الأسرة والمرضى, إضافة إلى وفرة بالكمامات والمعقمات والتي تشهد مراقبة مستمرة من قبل فرع وزارة التجارة بالجوف للتأكد من وجودها بكميات كافية مع ثبات الأسعار.وتقوم الصيدليات بتطبيق تعليمات وزارة الصحة ضمن الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من فيروس كورونا بتباعد مرتاديها والحفاظ على المسافة المحدد لذلك مع تعقيم عربات التسوق وتوفر وسائل تهوية مناسبة مع طباعة التعليمات الصحيحة لتجنب الفيروس على بنرات كبيرة وتوزيعها داخل الصيدليات.// انتهى //15:59ت م0072

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / وفرة بالمنتجات الطبية داخل الصيدليات بمنطقة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.