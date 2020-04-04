السعودية اليوم / أمانة الشرقية تُواصل تعقيم شوارع محافظة الجبيل



الجبيل 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

تواصل أمانة المنطقة الشرقية، أعمال تعقيم وتطهير المواقع العامة والشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية بمحافظة الجبيل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار

وأوضحت الأمانة استمرار عمليات التعقيم والتطهير لتلك المرافق بشكل يومي، بمشاركة أكثر من ٨٩ معدة 250 عاملاً، حيث تقوم صهاريج محملة بمواد معقمة مناسبة بالرش في مختلف شوارع المحافظة.

وأكد استمرار أعمالها الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية على الأسواق والمراكز التجارية للتشديد على توفير مواد التعقيم في المرافق، والتأكد من تطبيق الاحترازات، والقرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع.

// انتهى //

15:58ت م

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الجبيل 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واستواصل أمانة المنطقة الشرقية، أعمال تعقيم وتطهير المواقع العامة والشوارع والأرصفة وواجهات المحلات التجارية بمحافظة الجبيل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد وضمان توفير أعلى مستويات الحماية والوقاية لأفراد المجتمع.وأوضحت الأمانة استمرار عمليات التعقيم والتطهير لتلك المرافق بشكل يومي، بمشاركة أكثر من ٨٩ معدة 250 عاملاً، حيث تقوم صهاريج محملة بمواد معقمة مناسبة بالرش في مختلف شوارع المحافظة.وأكد استمرار أعمالها الرقابية الميدانية بالتعاون مع الجهات الأمنية على الأسواق والمراكز التجارية للتشديد على توفير مواد التعقيم في المرافق، والتأكد من تطبيق الاحترازات، والقرارات والتدابير الوقائية والتوعية المستمرة، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة للتصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره حفاظاً على سلامة الجميع.// انتهى //15:58ت م0071

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