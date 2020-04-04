السعودية اليوم / الصحة الكويتية تعلن تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسجيل أول حالة وفاة بالفيروس



الكويت 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند اليوم, تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس

بذلك عدد الحالات المسجلة إلى 479 حالة.

وقال السند في تصريح نقلته " وكالة الأنباء الكويتية ، كونا ": إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بمرض

// انتهى //

15:48ت م

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الكويت 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية عبدالله السند اليوم, تسجيل 62 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الكويت ليرتفعبذلك عدد الحالات المسجلة إلى 479 حالة.وقال السند في تصريح نقلته " وكالة الأنباء الكويتية ، كونا ": إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة لمقيم من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 46 عاما أصيب بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).// انتهى //15:48ت م0070

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