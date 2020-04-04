السعودية اليوم / تدخل طبي ناجح لإعادة حاسة "الشم" لمريضة بحفر الباطن



حفر الباطن 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

أسهم بفضل الله الفريق الطبي المختص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي في إعادة حاسة "الشم" لمريضة كانت تعاني من فقدان حاسة الشم لعدة سنوات بسبب اللحميات, حيث تبين بعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية وجود فطريات متركزة بالجانبين وهذا غير معتاد, حيث أن الإصابة بالفطريات تكون غالباً بجانب وأحد فقط وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية جرى خلالها استئصال اللحميات والفطريات المنتشرة بالجيوب الأنفية وتكللت العملية بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة ولله الحمد مع قدرتها على الشم.

// انتهى //

15:15ت م

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