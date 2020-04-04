

بريدة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

بدأ التجمع الصحي بمنطقة القصيم، تطبيق العيادة الافتراضية، كخطوة احترازية للوقاية من فيروس

وأوضح التجمع أن العيادة الافتراضية بدأت بمستشفى إرادة والصحة النفسية، وهي مجهزة تقنياً بحيث تمكن الطبيب من التواصل مع المستفيدين وهم في مكانهم ووضع الخطة العلاجية المناسبة لهم.

وبين أن تطبيق العيادة الافتراضية تتم عبر التواصل المرئي بين الطبيب وأي حالة تستدعي ذلك وهي في مكانها وتقييم الحالة بالصوت والصورة و وضع الخطة العلاجية المناسبة، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الخدمة تقدم لجميع المرضى ومن في دور الضيافة في مدن ومحافظات القصيم بهدف رعايتهم وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية.

// انتهى //

15:14ت م

0064



بريدة 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسبدأ التجمع الصحي بمنطقة القصيم، تطبيق العيادة الافتراضية، كخطوة احترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد ، وذلك ضمن العديد من الإجراءات التي جرى اتخاذها خلال مؤخراً لتقديم الرأي والمشورة للمستفيدين ومن في دور الضيافة بالمنطقة.وأوضح التجمع أن العيادة الافتراضية بدأت بمستشفى إرادة والصحة النفسية، وهي مجهزة تقنياً بحيث تمكن الطبيب من التواصل مع المستفيدين وهم في مكانهم ووضع الخطة العلاجية المناسبة لهم.وبين أن تطبيق العيادة الافتراضية تتم عبر التواصل المرئي بين الطبيب وأي حالة تستدعي ذلك وهي في مكانها وتقييم الحالة بالصوت والصورة و وضع الخطة العلاجية المناسبة، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الخدمة تقدم لجميع المرضى ومن في دور الضيافة في مدن ومحافظات القصيم بهدف رعايتهم وتقديم الاستشارات النفسية والاجتماعية.// انتهى //15:14ت م0064

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التجمع الصحي بالقصيم يطبق العيادة الافتراضية لتقديم الاستشارات للمستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.