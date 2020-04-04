شكرا لقرائتكم خبر عن استحداث سوق «مؤقت» للخضار والفواكة والورقيات غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية ‏اليوم السبت عن البدأ بالعمل على إنشاء سوق مؤقتة للخضار والفواكة والورقيات في منطقة غرب الدمام وذلك لتخفيف الازدحام على الباعه والمتسوقين ضمن ثلاث اسواق استحدثتها الامانة بصفة مؤقتة،على ان يتم افتتاحة خلال الايام القليله القادمة .

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