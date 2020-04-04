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زار فريق جامعة جازان التطوعي المخصص لمواجهة جائحة كورونا، نزلاء مركز التأهيل الشامل بجازان؛ حيث كان في استقبالهم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان، المهندس أحمد القنفذي.
وقال "القنفذي": إن طلبة جامعة جازان يعكسون الصورة المشرفة للشباب السعودي في تفانيهم، وخدمتهم للوطن في هذا الظرف الاستثنائي.
وأشاد "القنفذي" بدور الجامعة في التنمية، وفي مواكبة طلبتها للأحداث والتفاعل معها بما يحقق الصالح العام وخدمة أفراد المجتمع، ووقوفهم سندًا وعونًا لجهود الدولة، والقطاع الصحي بمنطقة جازان في مواجهة جائحة كورونا.
وأوضح عميد شؤون الطلاب المشرف على الفريق التطوعي، الدكتور عثمان حكمي؛ أن الفريق يواصل تقديم الدعم والمساندة للعديد من الجهات بدعم من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، مؤكدًا حرص مدير الجامعة على تطبيق أعلى معايير الوقاية والحماية لأعضاء الفريق من طلبة الجامعة، ومراعاة كافة الاحترازات عند تنفيذ الفريق لمهامه الخارجية.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 03:53 PM
"القنفذي": يعكسون الصورة المشرفة للشباب السعوديفريق جامعة جازان التطوعي يزور مركز التأهيل الشامل
زار فريق جامعة جازان التطوعي المخصص لمواجهة جائحة كورونا، نزلاء مركز التأهيل الشامل بجازان؛ حيث كان في استقبالهم مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بجازان، المهندس أحمد القنفذي.
وقال "القنفذي": إن طلبة جامعة جازان يعكسون الصورة المشرفة للشباب السعودي في تفانيهم، وخدمتهم للوطن في هذا الظرف الاستثنائي.
وأشاد "القنفذي" بدور الجامعة في التنمية، وفي مواكبة طلبتها للأحداث والتفاعل معها بما يحقق الصالح العام وخدمة أفراد المجتمع، ووقوفهم سندًا وعونًا لجهود الدولة، والقطاع الصحي بمنطقة جازان في مواجهة جائحة كورونا.
وأوضح عميد شؤون الطلاب المشرف على الفريق التطوعي، الدكتور عثمان حكمي؛ أن الفريق يواصل تقديم الدعم والمساندة للعديد من الجهات بدعم من مدير الجامعة الأستاذ الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، مؤكدًا حرص مدير الجامعة على تطبيق أعلى معايير الوقاية والحماية لأعضاء الفريق من طلبة الجامعة، ومراعاة كافة الاحترازات عند تنفيذ الفريق لمهامه الخارجية.
، فريق جامعة جازان التطوعي يزور مركز التأهيل الشامل ،
المصدر : الخليج 365
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