، تدخل طبي يعيد "الشم" لمريضة بحفر الباطن ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت تعاني من فقدان الحاسة لعدة سنوات

أعاد الفريق الطبي المختص في جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى حفر الباطن المركزي، حاسة "الشم" لمريضة كانت تعاني من فقدان حاسة الشم لعدة سنوات بسبب اللحميات.

وتبيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعة المقطعية وجود فطريات متركزة بالجانبين، وهو أمر غير معتاد؛ حيث إن الإصابة بالفطريات تكون غالباً بجانب واحد فقط.

وعلى الفور باشر الفريق الطبي بإجراء عملية جراحية جرى خلالها استئصال اللحميات والفطريات المنتشرة بالجيوب الأنفية، وتكلّلت العملية بالنجاح وغادرت المريضة وهي بصحة جيدة مع قدرتها على الشم.