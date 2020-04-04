تركيا تسجل 69 وفاة جديدة بفيروس كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الجمعة 2020/4/3 08:37 م بتوقيت أبوظبي الجمعة 2020/4/3 08:37 م بتوقيت أبوظبي جانب من عمليات تطهير السوق الكبير في اسطنبول

أعلنت تركيا، الجمعة، عن تسجيل 69 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا الجديد خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 425 وفاة. وقالت وزارة الصحة التركية إنها سجلت 2786 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد 19) خلال 24 ساعة، ليرتفع إجمالي المصابين لديها إلى 20921 حالة.

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