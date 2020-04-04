السعودية | القبض على داهس رجل المرور في الرياض.. وهذه التفاصيل

شكرا لقرائتكم القبض على داهس رجل المرور في الرياض.. وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ألقت شرطة الرياض، القبض على شاب يبلغ من العمر 23 عاماً، حينما قام بدهس رجل مرور أثناء تأديته لعمله في نقطة تفتيش غرب الرياض صباح أمس الجمعة، مما تسبب في وفاته، ولاذ الجاني بالفرار بعد جريمته.

وتمكنت شعبة البحث والضبط الجنائي من الإطاحة به في إحدى الشقق السكنية بحي "لبن" في الرياض، كما ضبط المرور المركبة التي قام بإخفائها في أحد الأحياء السكنية بعد أن حاول إخفاء معالمها وإزالة اللوحات.

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في حين تم إحالة الجاني إلى جهة الاختصاص لإكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

في الوقت نفسه، راج على منصات التواصل الاجتماعي هاشتاغ #وفاة_رجل_الأمن_هاني_العتيبي ، محققاً انتشاراً واسعاً، ومشاركات من النشطاء على "تويتر" مما حقق تربعه على الترند السعودي بأكثر من 43 ألف تغريدة.