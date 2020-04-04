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وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان؛ اتفاقية مع أسواق المزرعة لتأمين 300 سلة غذائية بمبلغ إجمالي 90 ألف ريال لأسر النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة؛ مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم خلال الظروف الراهنة.
وقالت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري: إن صرف السلال يتم بموجب كوبونات قيمة كل منها 300 ريال + 10% إضافية تبرعًا من إدارة الأسواق؛ تقديرًا منهم لأوضاع هذه الأسر وبما يتيح لهم حرية اختيار الأصناف المناسبة.
وأشارت "الزكري" إلى استمرار اللجنة في التواصل مع الأسر عبر البدائل الإلكترونية؛ لبحث حالتهم وتقديم الخدمات ومتابعة قضايا عائليهم النزلاء لدى الجهات المختصة.فيروس كورونا الجديد
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 02:57 PM
تقدمها "تراحم" لتخفيف معاناتهم خلال الظروف الراهنة
وقعت لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم "تراحم" بمنطقة جازان؛ اتفاقية مع أسواق المزرعة لتأمين 300 سلة غذائية بمبلغ إجمالي 90 ألف ريال لأسر النزلاء والنزيلات بسجون المنطقة؛ مساهمة من اللجنة في التخفيف من معاناتهم خلال الظروف الراهنة.
وقالت رئيسة القسم النسائي باللجنة عائشة بنت شاكر الزكري: إن صرف السلال يتم بموجب كوبونات قيمة كل منها 300 ريال + 10% إضافية تبرعًا من إدارة الأسواق؛ تقديرًا منهم لأوضاع هذه الأسر وبما يتيح لهم حرية اختيار الأصناف المناسبة.
وأشارت "الزكري" إلى استمرار اللجنة في التواصل مع الأسر عبر البدائل الإلكترونية؛ لبحث حالتهم وتقديم الخدمات ومتابعة قضايا عائليهم النزلاء لدى الجهات المختصة.
، بمبلغ 90 ألف ريال.. 300 سلة غذائية لأسر السجناء بجازان ،
المصدر : الخليج 365
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