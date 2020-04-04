، "اليوسف" عن أمر الملك الخاص برواتب السعوديين بالقطاع الخاص: استكمالًا للعطاءات الملكية ،

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أعرب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن تقديره لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، للمنشآت التي لحقتها الأضرار الناجمة عن تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وقال "اليوسف": أمر خادم الحرمين الشريفين يُعد دلالة واضحة على اهتمامه بالكفاءات والكوادر الوطنية، وأنها تحظى بغاية الرعاية من لدن القيادة الرشيدة، كما أن الأمر الملكي الكريم يأتي استكمالًا للعطاءات الملكية المباركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثارها الاقتصادية التي تجتاح العالم برمته، والمملكة قادرة بحول الله وقوته، ثم بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على احتواء ما يمر بالمواطن السعودي من ظروف وأزمات.
وأضاف: هذا الأمر الكريم يترجم سمو التعامل الأبوي من لدن خادم الحرمين الشريفين في الوقوف إلى جانب أبنائه المواطنين في القطاع الخاص، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتحقيقًا للمحافظة على استقرار حياتهم المعيشية، وتحمل الأعباء المالية التي ولدتها الأزمة الصحية العالمية؛ مما يكون له أبعاد ونتائج إيجابية على استمرارية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز نجاحات رؤية المملكة 2030 بحول الله.
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 02:53 PM
رئيس ديوان المظالم: المملكة قادرة بحول الله على احتواء ما يمر بالمواطن من ظروف وأزمات
أعرب رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، عن تقديره لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بأن تتحمل الحكومة من خلال نظام "ساند" 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين، للمنشآت التي لحقتها الأضرار الناجمة عن تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".
وقال "اليوسف": أمر خادم الحرمين الشريفين يُعد دلالة واضحة على اهتمامه بالكفاءات والكوادر الوطنية، وأنها تحظى بغاية الرعاية من لدن القيادة الرشيدة، كما أن الأمر الملكي الكريم يأتي استكمالًا للعطاءات الملكية المباركة في مكافحة جائحة فيروس كورونا والتخفيف من آثارها الاقتصادية التي تجتاح العالم برمته، والمملكة قادرة بحول الله وقوته، ثم بحكمة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين؛ على احتواء ما يمر بالمواطن السعودي من ظروف وأزمات.
وأضاف: هذا الأمر الكريم يترجم سمو التعامل الأبوي من لدن خادم الحرمين الشريفين في الوقوف إلى جانب أبنائه المواطنين في القطاع الخاص، وبمتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتحقيقًا للمحافظة على استقرار حياتهم المعيشية، وتحمل الأعباء المالية التي ولدتها الأزمة الصحية العالمية؛ مما يكون له أبعاد ونتائج إيجابية على استمرارية مشاركة القطاع الخاص في تعزيز نجاحات رؤية المملكة 2030 بحول الله.
، "اليوسف" عن أمر الملك الخاص برواتب السعوديين بالقطاع الخاص: استكمالًا للعطاءات الملكية ،
المصدر : الخليج 365
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