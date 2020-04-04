، بـ 912 معدّة .. أكثر من 11 ألف عامل نظافة بمكة يواجهون "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة خلال ساعات منع التجول

تواصل وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في الإدارة العامة للصحة العامة؛ حملاتها للقيام بأعمال تطهير وتعقيم الطرق والشوارع الرئيسة بمكة المكرمة خلال ساعات منع التجول.

واستهدفت الحملات رش وتعقيم عدد من الشوارع والأحياء والميادين العامة بمختلف الأحياء السكنية، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والمقيمين وضمان صحتهم وسلامتهم.

من جانبه أوضح وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات، المهندس محمد المورقي؛ أن تلك الأعمال تأتي ضمن جهود الأمانة في تكثيف حملات التطهير والتعقيم وفي إطار الإجراءات الاحترازية الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، وحفاظاً على سلامة الأهالي والسكان.

وأضاف المورقي: شكلت الأمانة عددًا من الفرق الميدانية بواسطة عدد من القوى العاملة بلغت أكثر من (275) من العاملين في الرقابة والإصحاح البيئي، إضافة إلى أكثر من (11000) عامل نظافة، مزودين بعدد من آليات النظافة بلغ عددها (912) معدة مختلفة، وأكثر من (95) من الأجهزة المحمولة على سيارات، و(145) من الأجهزة المحمولة على الكتف.

وتابع: كثّفت الحملة في الأحياء المعزولة 24 ساعة، وهي حي المسفلة وحي الحجون وحي المصافي وأجياد المصافي، بالإضافة إلى حي حوش بكر.

وأكد " المورقي" على ضرورة التقيد بتعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية، والجهات المختصة، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، داعياً إلى عدم التجمع، والاهتمام بنظافة الأماكن بشكل عام.

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