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أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالله العجلان رئيس مجلس إدارة مجموعة العجلان المتحدة؛ أن ما اتخذته قيادة المملكة من إجراءات عديدة، قد أثبت للعالم بأسره حجم وقوة المملكة وريادتها في ظل كل العوامل المحيطة والأزمات.
وقال "العجلان": ما قامت به السعودية مِن دعوة عاجلة لأوبك+ أثبت حكمة وحنكة قيادة المملكة وخبرتها في إدارة أسعار النفط.
وأضاف: الدعم المقدم مؤخراً للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تحمل الدولة 60٪ من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، غير مستغرب من القيادة الرشيدة التي وضعت شعبها على عاتقها بالدرجة الأولى، وحرصت على توفير كافة السُبل لمواجهة التحديات.فيروس كورونا الجديد فهد العجلان
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 02:27 PM
قال إنها حرصت على شعبها في المقام الأول.. عبر الإجراءات المتخذة
أكد رجل الأعمال فهد بن عبدالله العجلان رئيس مجلس إدارة مجموعة العجلان المتحدة؛ أن ما اتخذته قيادة المملكة من إجراءات عديدة، قد أثبت للعالم بأسره حجم وقوة المملكة وريادتها في ظل كل العوامل المحيطة والأزمات.
وقال "العجلان": ما قامت به السعودية مِن دعوة عاجلة لأوبك+ أثبت حكمة وحنكة قيادة المملكة وخبرتها في إدارة أسعار النفط.
وأضاف: الدعم المقدم مؤخراً للشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تحمل الدولة 60٪ من تكاليف رواتب الموظفين السعوديين العاملين في القطاع الخاص، غير مستغرب من القيادة الرشيدة التي وضعت شعبها على عاتقها بالدرجة الأولى، وحرصت على توفير كافة السُبل لمواجهة التحديات.
، فهد العجلان: قيادة المملكة أثبتت للعالم ريادتها في مواجهة الأزمات ،
المصدر : الخليج 365
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