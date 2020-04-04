شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..أستاذ جامعي يحول منزله لأستوديو لشرح الدروس عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

في مبادرة مثيرة للإهتمام ،قام معلم فيزياء بتحويل جزء من منزله إلى استوديو لتصوير محاضراته وبثها للطلاب في ظل تعليق الحضور الدراسي .

وأكد المواطن صالح بن عبد العزيز السنيدي أستاذ الفيزياء بكلية الإتصالات والمعلومات بالرياض أنه لا يرضى إلا ببذل أقصى الجهود وفق الإمكانيات المتاحة لشرح المادة العلمية بجميع جوانبها النظرية والحسابية .

وأثنى "السنيدي " على جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التعليم عن بعد ، مؤكداً أنه يفي بالمطلوب مع توفر الإستعداد للطلاب حتى تزول هذه الأزمة قريباً بإذن الله .

Advertisements