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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..أستاذ جامعي يحول منزله لأستوديو لشرح الدروس عن بُعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):في مبادرة مثيرة للإهتمام ،قام معلم فيزياء بتحويل جزء من منزله إلى استوديو لتصوير محاضراته وبثها للطلاب في ظل تعليق الحضور الدراسي .
وأكد المواطن صالح بن عبد العزيز السنيدي أستاذ الفيزياء بكلية الإتصالات والمعلومات بالرياض أنه لا يرضى إلا ببذل أقصى الجهود وفق الإمكانيات المتاحة لشرح المادة العلمية بجميع جوانبها النظرية والحسابية .
وأثنى "السنيدي " على جهود المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في التعليم عن بعد ، مؤكداً أنه يفي بالمطلوب مع توفر الإستعداد للطلاب حتى تزول هذه الأزمة قريباً بإذن الله .
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