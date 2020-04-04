شكرا لمتابعة خبر عن إجراء جديد تجاه 8 الآف عامل في شركة كبرى بالحرم المكي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

طالبت وزارة الصحة، اليوم السبت، بإبقاء جميع العمال التابعين لإحدى الشركات الكبرى في مساكنهم وعدم خروجهم، وتم توفير مساكن وفنادق لهم تحت إشراف الجهات الأمنية لحين التأكد من نتائج الفحوص المخبرية لهم.

ووقفت لجنة صحية، على سكن العمالة التابعة لإحدى الشركات الكبرى بمكة، واتضح أنه يحوي ثمانية آلاف عامل، فيما كانت الوزارة قد أوصت بإيقاف الأعمال في مشاريع الحرم المكي الشريف لمدة 14 يومًا، وذلك بالنسبة للمشاريع التي لا تعتمد ضرورة حاليًّا بإحدى الشركات الكبرى.

وفي السياق نفسه، أوضحت الوزارة أن التوصية تأتي باستثناء مشاريع الصيانة والطوارئ التي من الممكن تقليل أعداد العاملين فيها بالحد الأدنى.