شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود الدهناء بعد 5 أيام من اختفائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

عثرت فرق الأنقاذ، اليوم، عن مفقود الدهناء، نايف البقمي وذلك بعد عمليات بحث استمرت منذ 5 أيام.

وأوضح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن أعضاء الفريق عثروا عليه وهو بصحة جيدة .

وأضاف أن نايف اضطر لترك مركبته بعد أن تعطلت منه منذ خمسة أيام، منوها بأن الفريق استعان في عملية البحث بحوالي (٦٨) مركبة وعدد (٢) طائرة شراعية.