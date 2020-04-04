شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود الدهناء بعد 5 أيام من اختفائه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):عثرت فرق الأنقاذ، اليوم، عن مفقود الدهناء، نايف البقمي وذلك بعد عمليات بحث استمرت منذ 5 أيام.
وأوضح فريق إنجاد للبحث والإنقاذ، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن أعضاء الفريق عثروا عليه وهو بصحة جيدة .
وأضاف أن نايف اضطر لترك مركبته بعد أن تعطلت منه منذ خمسة أيام، منوها بأن الفريق استعان في عملية البحث بحوالي (٦٨) مركبة وعدد (٢) طائرة شراعية.
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