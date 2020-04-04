بالفيديو.. عرض للقوات الجوية يكشف معالم وأحياء ومزارع الرياض في مشاهد مبهرة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو عن بعض اللقطات الفريدة لعرض القوات الجوية الملكية في سماء الرياض في الإحتفالات الماضية باليوم الوطني . كشف مقطع فيديو عن بعض اللقطات الفريدة لعرض القوات الجوية الملكية في سماء الرياض في الإحتفالات الماضية باليوم الوطني . وأظهر المقطع معالم وأحياء وطرق ومزارع الرياض ومناورات القوات الجوية المبهرة في سماء المملكة . وعلى ما يبدو ظهرت مزارع الدرعية ووادي حنيفة وحي العرقة وحي الخزامي وغيرها من المعالم والطرق في جولة جوية ستظل محفورة في قلوب الجميع .

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