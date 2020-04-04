شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة العثور على الطفلة المفقودة بالمجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف عم الطفلة المفقودة ابتهال المطيري التي اختفت بعمر 3 سنوات في 2006 في محافظة المجمعة، حقيقة العثور عليها والتوصل إلى مكانها.

وقال عم المفقودة، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، اليوم السبت: " ‏صباح الخير.. هناك من أخرج معلومات أو إشاعات غير صحيحة بأن السلطات عثرت على ابتهال " .

وأضاف عم الفتاة المفقودة: " أتمنى من جميع متابعين قضية ابتهال عدم تصديق أي خبر يصدر من أي حساب آخر غير هذا الحساب الرسمي. وبإذن الله أي خبر سأطلعكم عليه وسيكون لي وقفه ضد أي متمصدر في قضيه ابنتنا " .