شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طالب يندمج في المذاكرة خلال متابعته لقناة عين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): حرص كثير من طلاب المملكة بمختلف المراحل على مواصلة دراستهم عبر قناة عين التى خصصتها وزارة التعليم بعد قرار تعليق الدراسة. حرص كثير من طلاب المملكة بمختلف المراحل على مواصلة دراستهم عبر قناة عين التى خصصتها وزارة التعليم بعد قرار تعليق الدراسة. ووثق مقطع فيديو أحد هؤلاء الطلاب، ويدعى عادل، وهو مندمج في المذاكرة ومتابعة إحدى الدروس الخاصة بالصف الثاني متوسط عبر قناة "عين". يذكر أن وزارة التعليم أعلنت، مؤخرًا تعليق الدراسة في المدارس، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.

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