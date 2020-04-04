يحصدها طلبة الجامعات.. أبرز فوائد قرارات الآلية الجديدة لتقويم الاختبارات النهائية

خرج الاجتماع الذي ترأسه وزير التعليم، الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، عبر الدائرة التليفزيونية المغلقة، مع مديري الجامعات، بعدّة قرارات تستهدف تسهيل أداء الاختبارات، بعد تعليق الدراسة لمكافحة انتشار كورونا.

«عاجل» تستعرض لقرائها أبرز الفوائد التي يحصدها الطلاب والطالبات من القرارات:

فرصة طويلة لتحديد قرار الحذف

ووفق نصّ القرارات الرسمية الصادرة، يتضح أنَّها تمنح الطلاب والطالبات فرصة طويلة حتى قبل موعد الاختبارات بـ ٣ أيام في إمكانية حذف المقرَّر أو الفصل كامل.

ونصَّ أحد القرارات على «تمكين الطالب من الاعتذار عن مقرر أو عدة مقررات أو الفصل الدراسي كله، على ألا يؤثر ذلك على رصيده، على أن يتخذ الطالب قراره بهذا الشأن حتى يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020م.»

وأتاح قرار آخر الفرصة أمام الطلاب، لعقد الاختبارات النهائية في الوقت المسائي خلال شهر رمضان، مراعاة لظروف الطلبة، على أن تبدأ تلك الاختبارات من تاريخ 3 رمضان.

كما نصت القرارات على زيادة الدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر الدراسي، لتكون كالتالي: 80 درجة من إجمالي الدرجة الكلية، و20 درجة للتقويم النهائي، مع فتح المجال لبعض المقررات التي لها خصوصية معينة.

الحفاظ على فرصة دخول الاختبارات لجميع المراحل

وحافظت القرارات أيضًا على فرصة دخول الاختبارات، بحيث لن يحرم أي طالب من دخول الاختبارات في أي مرحلة تعليمية جامعية.

وجاء نص هذا القرار كالتالي «إلغاء حرمان الطلاب من دخول الاختبار النهائي، فجميع الطلاب مسموح لهم بدخول الاختبار، ويشمل هذا القرار جميع مقررات الفصل الدراسي».

الإنذار الأكاديمي

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ووفق القرارات فإنّه لن يتم حساب الإنذار الأكاديمي في المعدل؛ حيث نص على «عدم دخول المعدل التراكمي للفصل الدراسي الحالي، في احتساب الإنذار الأكاديمي لجميع الطلاب والطالبات».

وفيما يتعلق بالمقررات التي لا يعقد لها اختبارات فصلية أو نهائية مثل التدريب التربوي والتعاوني، فيتم التعامل معها بطريقتين، إما اعتماد تقييم الطالب خلال الفترة التي قضاها قبل تعليق الحضور أو تقييمه بعد انتهاء فترة التعليق.

أما مشاريع التخرج، فيتم استكمالها بعد التنسيق مع أستاذ المقرر، ويتم عقد اختبارات نهائية باستخدام الآلية المناسبة

المعدل التراكمي

ووفقًا للقرارات المعلنة، فلن يتضرّر معدل الطلاب والطالبات أبدًا بالنزول في حال كانت درجتك غير جيدة في المقرر، إما أن يكون نفس المعدل أو أعلى، ونصَّ القرار في هذا الصدد على «تحسين المعدل التراكمي للطالب، عن طريق تفعيل خاصية تحليل درجات الطالب للفصول السابقة، وتمكين نظام معلومات الطالب من اتخاذ قرار آلي بصورة تخدم مصلحة الطالب، من خلال تغيير خيار النتيجة النهائية من نظام التقديرات المعتمد إلى نظام (ناجح/ راسب).

إقامة الاختبارات عن بُعد

وأوضح القرار أنَّ للجامعات أن تعقد الاختبارات النهائية عن بُعد لبرامج الانتساب المطور (التعليم عن بُعد) قبل بدء الاختبارات النهائية المحددة مسبقًا بأسبوع أو أسبوعين، وإذا لم تكن الظروف مهيأة لأداء الاختبار في الوقت المحدد يعطى الطالبة والطالبة تقدير «غير مكتمل»، على أن يعقد له اختبار بديل في وقت لاحق ووفق الآلية المتاحة.

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