أوضح عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، الدكتور خالد الزعاق، أن «الأسبوع القادم هو آخر أيام موسم الحميمين»، والذي يعني انتهاء الشتاء تمامًا.
وقال الزعاق –عبر حسابه بتويتر-: إننا سنلاحظ خلال هذه الأيام عدة ظواهر كالتالي:
أولًا: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، خاصة في فترة الظهيرة، على معظم المناطق.
ثانيًا: كثرة التقلبات الجوية والمتمثلة في الأمطار المتفرقة، ونهوض الرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة، خاصة في الأماكن المكشوفة.
ثالثًا: ظهور الزواحف والحشرات.
يذكر أن موسم «الحميمين» يستغرق 26 يومًا، وسُمي بذلك لبداية «حموّ وجه السماء وحموّ باطن الأرض».
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كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق: الأسبوع القادم آخر أيام موسم الحميمين.. وهذه أبرز ظواهره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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