بالفيديو.. استشاري أمراض معدية: الزيارات المنزلية للحلاقين والكوافيرات المتجولين تنقل «كورونا»

حذَّر استشاري الأمراض المعدية، ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية للأمراض المعدية، الدكتور «عادل العثمان»، من الحلاقين والكوافيرات المتجولين الذين يتمّ استدعاؤهم للبيوت، معتبرًا أنَّ زيارتهم تساهم في نقل عدوى فيروس كورونا لأفراد العائلة.

وقال الدكتور «العثمان» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية»، إنه من أهم قواعد التباعد الاجتماعي المُتَّبعة لعدم نقل الفيروس، هي تقليل الزيارات والتواصل المباشر بين الناس.

وأشار إلى أن كون هناك شخص معيَّن يدخل العديد من البيوت- بغضِّ النظر عن مهنته- فإنَّه يساهم في انتشار وباء كورونا الفتاك، مشيرًا إلى أنَّ ذلك أدَّى إلى صدور قرار من وزارة الشؤون البلدية والقروية في 16 مارس الماضي، بإغلاق محال الحلاقة والتزيين النسائي لمنع التجمعات وبالتالي منع نشر الفيروس.

وأضاف «العثمان» إلى أنَّ زيارات الحلاقين والكوافيرات للبيوت يهدِّد سلامة أهم قاعدة متخذة في منع تفشي كورونا وهى عدم التواصل الاجتماعي والجسدي.

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يذكر أنَّ بعض الأشخاص نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع مصوَّرة لزيارة حلاقي لمنازلهم لحلاقة شعرهم، وهو ما أثار جدلًا حول مدى إجراءات السلامة والأضرار التي قد تترتب على ذلك.

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