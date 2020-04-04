

جاكرتا 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

سجلت إندونيسيا اليوم 106 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس

وأوضح مسؤول وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، تسجيل عشر حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 191.

// انتهى //

13:28ت م

0046



جاكرتا 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسسجلت إندونيسيا اليوم 106 حالات إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي إلى 2092 حالة.وأوضح مسؤول وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو، تسجيل عشر حالات وفاة جديدة بسبب الفيروس مما يرفع حصيلة الوفيات إلى 191.// انتهى //13:28ت م0046

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إندونيسيا تسجل 106 حالات جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.