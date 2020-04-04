السعودية اليوم / مدير جامعة نجران: أمر خادم الحرمين الشريفين يؤكد حرصه على استقرار المواطن



نجران 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

أكد معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وصرف 9 مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1,2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات

وقال السبيعي: إن الأمر الكريم ليس بمستغرب من ولاة أمرنا- حفظهم الله- لحرصهم الدائم على المواطنين وتأمين استقرارهم وتوفير سبل المعيشة لهم بما يضمن لهم حياه مستقرة، حيث شاهدنا في ظل هذه الأزمة الكثير من القرارات التي كانت جميعها تصب في مصلحة المواطن، فنحن - ولله الحمد - نعيش فخراً وعزاً في بلاد الحرمين الشريفين، حبانا الله فيها بقيادة جعلت المواطن وسلامته واستقراره في مقدمة اهتماماتها ".

// انتهى //

12:32ت م

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نجران 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسأكد معالي مدير جامعة نجران الدكتور فلاح بن فرج السبيعي أن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- بتحمل الحكومة 60% من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين وصرف 9 مليارات ريال تعويضاً لأكثر من 1,2 مليون مواطن يعملون في المنشآت المتأثرة من تداعيات كورونا يؤكد حرصه - أيده الله - على استقرار المواطن وسلامته.وقال السبيعي: إن الأمر الكريم ليس بمستغرب من ولاة أمرنا- حفظهم الله- لحرصهم الدائم على المواطنين وتأمين استقرارهم وتوفير سبل المعيشة لهم بما يضمن لهم حياه مستقرة، حيث شاهدنا في ظل هذه الأزمة الكثير من القرارات التي كانت جميعها تصب في مصلحة المواطن، فنحن - ولله الحمد - نعيش فخراً وعزاً في بلاد الحرمين الشريفين، حبانا الله فيها بقيادة جعلت المواطن وسلامته واستقراره في مقدمة اهتماماتها ".// انتهى //12:32ت م0035

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