السعودية اليوم / تايلاند تسجل 89 إصابة جديدة بكورونا



بانكوك 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

سجلت تايلاند اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) التابع للحكومة ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2067 حالة مؤكدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 20 حالة.

// انتهى //

11:37ت م

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بانكوك 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسسجلت تايلاند اليوم 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب حالة وفاة واحدة.وأوضح مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) التابع للحكومة ارتفاع إجمالي الإصابات بالفيروس إلى 2067 حالة مؤكدة، فيما ارتفعت الوفيات إلى 20 حالة.// انتهى //11:37ت م0030

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