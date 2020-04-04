3500 عامل يعقمون المسجد الحرام بالمطهرات يوميا

السبت 4 أبريل 2020

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتعقيم المسجد الحرام بـ2160 لترًا من معقمات صديقة للبيئة يوميًا.



وتم دعم إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام بعدد 3500 عامل و89 معدة تشارك في كل عملية غسيل، التي تبلغ 6 مرات يومياً لعامة المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، إضافة إلى غسل السجاد مرة كل 5 أيام.

وكلفت إدارة سقيا زمزم 450 عاملاً للمشاركة في عملية تنظيف وتعقيم حافظات والقواعد ومشارب ماء زمزم والبالغ عددها 27 ألف حافظة.

وقامت إدارة الخدمات بتعقيم جميع العربات اليدوية والكهربائية الموجودة في المستودعات، وتأمين الكمامات والمعقمات في جميع مراكز الخدمة داخل المسجد الحرام وخارجه.

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ويأتي هذا الإجراء ضمن عدة إجراءات وقائية واحترازية تقوم بها الرئاسة العامة لمنع وصول فيروس كورونا الجديد "كوفيد – 19" إلى المسجد الحرام وساحاته، والمحافظة على سلامة زواره وقاصديه.

وجرى توزيع عمال التعقيم على مدى 24 ساعة موزعين على 3 ورديات، بعد تدريبهم وتوعيتهم بالدور الاحترازي الذي يقومون به، وما تمثله عمليات التعقيم من أهمية بالغة للمحافظة على سلامة زوار وقاصدي المسجد الحرام.

ويتم خلط جميع المعقمات والمنظفات من خلال ماكينات مخصصة لضمان توازن جميع السوائل مع بعضها البعض وخلطها بالطرق الصحيحة، كذلك تجرى الاختبارات اللازمة لها قبل البدء في عمليات الغسيل والتعقيم.