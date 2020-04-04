، بلجيكا.. 140 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 1283 حالة ،

محمد بن مسعود - الدمام - فيما سجلت 1661 إصابة اليوم والعدد يرتفع إلى 18431

أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم السبت، تسجيل 140 وفاة جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283 حالة.

وأكّدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، نقلته "سبوتنيك عربي"، "أن أعداد الإصابات بلغت 18431 إصابة، بعد تسجيل 1661 إصابة جديدة".

فيروس كورونا الجديد