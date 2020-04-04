- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم السبت، تسجيل 140 وفاة جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283 حالة.
وأكّدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، نقلته "سبوتنيك عربي"، "أن أعداد الإصابات بلغت 18431 إصابة، بعد تسجيل 1661 إصابة جديدة".
فيروس كورونا الجديد
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 12:42 PM
فيما سجلت 1661 إصابة اليوم والعدد يرتفع إلى 18431بلجيكا.. 140 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 1283 حالة
أعلنت وزارة الصحة البلجيكية، اليوم السبت، تسجيل 140 وفاة جديدة من جرّاء الإصابة بفيروس كورونا المستجد المسبّب لمرض (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1283 حالة.
وأكّدت الوزارة، في بيان، اليوم السبت، نقلته "سبوتنيك عربي"، "أن أعداد الإصابات بلغت 18431 إصابة، بعد تسجيل 1661 إصابة جديدة".
، بلجيكا.. 140 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 1283 حالة ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بلجيكا.. 140 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي 1283 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.