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ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم، إلى أكثر من 230 ألف حالة.
حتى الآن وصل عدد الإصابات إلى 1.121.917 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 59.401 حالة، ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 230.316 شخصاً.
وأشارت "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه مع تخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون، يسعى العالم جاهداً لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 59 ألف شخص حول العالم.
وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء، كما أنها تحرص على تغيير إستراتيجياتها الرامية لوقف تفشي المرض، من خلال تعديل إجراءاتها الاحترازية وفق المتغيرات.
وتعد الولايات المتحدة أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة؛ (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932).
فيروس كورونا الجديد
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 12:35 PM
وسط سعي عالمي متواصل لإيجاد علاج أو لقاح للفيروسالمتعافون من "كورونا" يكسرون حاجز الـ 230 ألف حالة
ارتفع عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم، إلى أكثر من 230 ألف حالة.
حتى الآن وصل عدد الإصابات إلى 1.121.917 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 59.401 حالة، ووصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 230.316 شخصاً.
وأشارت "سكاي نيوز عربية"، إلى أنه مع تخطي تعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد حاجز المليون، يسعى العالم جاهداً لوقف تفشي الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 59 ألف شخص حول العالم.
وتتسابق دول العالم لإيجاد علاج للوباء، كما أنها تحرص على تغيير إستراتيجياتها الرامية لوقف تفشي المرض، من خلال تعديل إجراءاتها الاحترازية وفق المتغيرات.
وتعد الولايات المتحدة أكثر دولة سجّلت وفيات جديدة خلال الـ 24 ساعة؛ (1480)، ثم فرنسا (1120) وإسبانيا (932).
، المتعافون من "كورونا" يكسرون حاجز الـ 230 ألف حالة ،
المصدر : الخليج 365
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