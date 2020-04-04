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أعلنت روسيا تسجيل 582 إصابة جديدة بكورونا في البلاد، هذا إلى جانب 9 وفيات، وبذلك يصل تعداد المصابين بالمرض 4731، و43 حالة وفاة.
ووفق "سبوتنيك" أعلن مقر محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم السبت، وفاة 9 مرضى خلال الـ 24 ساعة الماضية في روسيا جاءت فحوصهم على "كوفيد-19" إيجابية، حيث ارتفع إجمالي الوفيات إلى 43 حالة.
وجاء في البيان: "خلال الـ 24 ساعة، تُوفي 9 مرضى مصابين بفيروس كورونا: موسكو-7، منطقة كوستروما- 1، بريمورسكي كراي- 1، طوال الفترة- 43".
فيروس كورونا الجديد
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 12:26 PM
بذلك يصل تعداد المصابين بالمرض 4731 حالة و43 وفاةروسيا تسجل 9 وفيات و582 إصابة بكورونا في 24 ساعة
أعلنت روسيا تسجيل 582 إصابة جديدة بكورونا في البلاد، هذا إلى جانب 9 وفيات، وبذلك يصل تعداد المصابين بالمرض 4731، و43 حالة وفاة.
ووفق "سبوتنيك" أعلن مقر محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا، اليوم السبت، وفاة 9 مرضى خلال الـ 24 ساعة الماضية في روسيا جاءت فحوصهم على "كوفيد-19" إيجابية، حيث ارتفع إجمالي الوفيات إلى 43 حالة.
وجاء في البيان: "خلال الـ 24 ساعة، تُوفي 9 مرضى مصابين بفيروس كورونا: موسكو-7، منطقة كوستروما- 1، بريمورسكي كراي- 1، طوال الفترة- 43".
، روسيا تسجل 9 وفيات و582 إصابة بكورونا في 24 ساعة ،
المصدر : الخليج 365
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