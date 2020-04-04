شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطن لـ «الكويتيين»: لو تبغون الدنيا كلها على ظهورنا نحملها لكم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):وجه مواطن رسالة الى الشعب الكويتي ، بانه لو ينقصكم دم سنعطيكم دمنا، ولو لحوم أجسادنا سنقطعه ونقدمه لكم، وما ترغبون في أي شيء سنحمله على ظهورنا لنعطيه لكم.
وتابع المواطن من خلال مقطع فيديو، أن رغبتم في أي شي سنقدمه لكم أنتوا عزنا ولا ننحرم من بعض ابدا فذلك ليس غريبا على المملكة، مؤكدا اننا أخوة.
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