تحذيرات من هطول أمطار على بعض المناطق اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت هطول أمطار على أجزاء من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية " الربع الخالي " . توقع الدكتور عبد الله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية اليوم السبت هطول أمطار على أجزاء من جنوبي منطقتي الرياض والشرقية " الربع الخالي " . كما توقع تشكل السحب الممطرة على أجزاء من نجران وعسير ، وقد تتكون على مرتفعات جنوب منطقة مكة . Advertisements وكانت " الأرصاد " قد حذرت اليوم من هطول أمطار رعدية على بعض المناطق داعية الجميع لأخذ الحيطة والحذر . إقرأ أيضاً :

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