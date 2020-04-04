شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. سريان المياه في وادي نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نجران (صدى):

كشف مقطع فيديو سريان المياه في وادي نجران بسرعة كبيرة في هذه اللحظة، ومحاولة سيطرة قائدي المركبات عليها خوفا من الانجراف.

وتفاعل المتابعون مع الفيديو، الذ بثته نجران الآن عبر حسابها "توتير"حيث قال أحدهم انه من المفترض ان تكون هناك مصدات خرسانية أو أسياخ حديدية لتسهل حركة السير ويمنع إنجراف المركبات.