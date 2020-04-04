شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مزايا هائلة للتسوق من داخل هايبر ماركت صباحا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): نشر المتحدث باسم وزارة التجارة والإستثمار عبد الرحمن الحسين فيديو جديد من داخل هايبر ماركت صباحاً . نشر المتحدث باسم وزارة التجارة والإستثمار عبد الرحمن الحسين فيديو جديد من داخل هايبر ماركت صباحاً . وأظهر الفيديو توفر جميع السلع من الخضراوات والفاكهة والسلع التموينية واللحوم ، مع الإلتزام بالمعايير الصحية والنظافة وعدم التزاحم . ودعا " الحسين " الراغبين في التسوق لإرتياد الهايبر ماركت في الصباح الباكر لعدم التزاحم وتوفر السلع مما يحد من نشر العدوى .

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