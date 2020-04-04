شكرا لمتابعة خبر عن ‏«النمر» يوضح هل يشعر المصاب بالفيروس بجميع الأعراض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم السبت، هل المصاب بفيروس كورونا حالته يشعر بجميع الأعراض أو بعضها فقط.

وأجاب الدكتور خالد النمر، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر، على سؤال يقول: " دكتور هل المصاب بفايروس كورونا يجب أن تصيبه جميع الأعراض أو احتمال بعضها؟ "؛ ليرد: " ليس شرطاً حدوث جميع الأعراض " .

وتعد الأعراض الشائعة للفيروس، هي الحمى والتعب والسعال الجاف، وقد يعاني بعض المرضى من سيلان الأنف والتهاب الحلق واحتقان الأنف والأوجاع والآلام أو الإسهال؛ فيما شعر البعض بفقدان حاسة التذوق أو الشم.