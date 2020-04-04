شكرا لمتابعة خبر عن دعم صغار مربي الماشية بـ 110 مليون ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم السبت، عن إيداع أكثر من 110 ملايين ريال، في حسابات مستفيدي برنامج دعم صغار مُربي الماشية، ضمن دورة الاستحقاق السابعة لبرنامج الإعانات الزراعية.

وجاء ذلك بزيادة وصلت إلى أكثر من 30 مليون ريال عن الدورة السابقة؛ فيما بلغ عدد المستفيدين لهذه الدورة أكثر من 78 ألف مستفيد، بواقع 57 ألف مواطن و21 ألف مواطنة، بتغطية تجاوزت 13 مليون رأس من الماشية في المملكة.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة البيئة، أن عملية الصرف تمت بعد أن قدم المستفيدون بياناتهم عبر منصة "زراعي"، ومن ثمّ تم حصرها ومراجعتها من قِبل الوزارة.