القبض على قائد مركبة قتل رجل أمن دهسًا أثناء قيامه بعمله في الرياض

ألقت شعبة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، القبض على قائد مركبة دهس رجل أمن، أمس الجمعة، أثناء قيامه بعمله في إحدى نقاط التفتيش بمدينة الرياض، ما أدى إلى وفاته.

وكان قائد المركبة من نوع «كابرس» يقود سيارته بسرعة عالية، عندما دهس رجل الأمن ثم لاذ بالفرار، فيما قام الهلال الأحمر بنقله للمستشفى، وبعد وصوله المستشفى أدخل العناية المركزة، لكنه فارق الحياة في وقت لاحق .

وتم القبض على قائد المركبة داخل إحدى الشقق السكنية بحي لبن، كما ضبط قسم البحث والتحري بمرور الرياض المركبة، بعد أن حاول الجاني إخفاءها داخل أحد الأحياء السكنية، عقب إزالة اللوحات والتضليل بقصد إخفاء معالم المركبة عن رجال الأمن، وستتم إحالته لجهات الاختصاص لإكمال التحقيقات معه .