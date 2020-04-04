السعودية اليوم / الأرصاد : أمطار رعدية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة



الطائف 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

صدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيها ً بهطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني مدى الرؤية الأفقية على محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل: الطائف، أضم، الخرمة، العرضيات، المويه، تربة، رنية، ميسان، مشيرة إلى الحالة المناخية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات وإرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات المناخية.

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12:02ت م

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