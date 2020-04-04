السعودية اليوم / حظر التجول في إقليم كردستان ومحافظتين عراقيتين للحد من تفشي كورونا



بغداد 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واس

فرضت السلطات العراقية حظر التجول الشامل في إقليم كردستان، ومحافظتي ذي قار والأنبار جنوب وغرب العراق, في إجراء وقائي للحد من تفشي فيروس

ففي إقليم كردستان فرضت وزارة الداخلية حضرًا شاملاً للتجول شمل السيارات والمشاة ابتداء من منتصف اليوم ولمدة 48 ساعة، مبررة هذا الإجراء بعدم تطبيق الحظر كما ينبغي خلال اليومين الماضيين.

من جهتها، أعلنت وزارة صحة الإقليم اليوم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات السليمانية وحلبحة وأربيل.

وفي محافظة ذي قار جنوب العراق فرضت الشرطة حظر تجول شامل على خلفية المواجهات والاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة أمس والتي نجم عنها كسر حظر التجول بشكل واسع.

كما فرضت السلطات المحلية في محافظة الأنبار غرب العراق حظرًا شاملاً وتامًا للتجول شمل مدينة الرمادي وجميع أقضية ونواحي المحافظة، التي سجلت أمس إصابة طبيب مقيم في مستشفى الفلوجة التعليمي بفايروس كورونا.

// انتهى //

11:24ت م

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بغداد 11 شعبان 1441 هـ الموافق 04 إبريل 2020 م واسفرضت السلطات العراقية حظر التجول الشامل في إقليم كردستان، ومحافظتي ذي قار والأنبار جنوب وغرب العراق, في إجراء وقائي للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.ففي إقليم كردستان فرضت وزارة الداخلية حضرًا شاملاً للتجول شمل السيارات والمشاة ابتداء من منتصف اليوم ولمدة 48 ساعة، مبررة هذا الإجراء بعدم تطبيق الحظر كما ينبغي خلال اليومين الماضيين.من جهتها، أعلنت وزارة صحة الإقليم اليوم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظات السليمانية وحلبحة وأربيل.وفي محافظة ذي قار جنوب العراق فرضت الشرطة حظر تجول شامل على خلفية المواجهات والاحتجاجات التي شهدتها مدينة الناصرية مركز المحافظة أمس والتي نجم عنها كسر حظر التجول بشكل واسع.كما فرضت السلطات المحلية في محافظة الأنبار غرب العراق حظرًا شاملاً وتامًا للتجول شمل مدينة الرمادي وجميع أقضية ونواحي المحافظة، التي سجلت أمس إصابة طبيب مقيم في مستشفى الفلوجة التعليمي بفايروس كورونا.// انتهى //11:24ت م0026

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