، شاهد.. بلدية شقراء تواصل تنظيم التسوّق وتعقيم وتنظيف الشوارع والميادين ،

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كثّفت بلدية شقراء، عمليات تعقيم وتطهير شوارعها ومرافقها العامة وقت منع التجوّل؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمتابعة رئيس البلدية المهندس عبدالمحسن الحمادي؛ وإشراف مباشر من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.
تفصيلاً، شرعت البلدية في تنظيف وغسل الحاويات، وتنظيف وتعقيم الشوارع والأماكن الحيوية والصرّافات وفق المعايير المطبقة، كما قامت بتنظيم التسوّق في محال السوبرماركت الكبيرة من خلال وضع لواصق أرضية متباعدة؛ ليقف عليها كل متسوّق حتى يصل للبائع في كاونترات البيع.
وواصلت البلدية توزيع المعقمات ومجموعة منشورات توعوية وتثقيفية للتعريف بفيروس كورونا، وسُبل الوقاية منه والحد من انتشاره؛ داعمة ما نشرته بجهودها في مكافحته، وداعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة، والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 940.
وكانت بلدية محافظة شقراء قد أعدت خطة مكثفة منذ وقت مبكر، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من الفيروس، من خلال عمل جولات رقابية منظمة على جميع المحال الغذائية والمطاعم في فترتين صباحية ومسائية.
فيروس كورونا الجديد
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 10:54 AM
ضمن جولاتها الرقابية.. ووزّعت المعقمات والمنشورات التوعوية عن خطر كوروناشاهد.. بلدية شقراء تواصل تنظيم التسوّق وتعقيم وتنظيف الشوارع والميادين
كثّفت بلدية شقراء، عمليات تعقيم وتطهير شوارعها ومرافقها العامة وقت منع التجوّل؛ للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بمتابعة رئيس البلدية المهندس عبدالمحسن الحمادي؛ وإشراف مباشر من محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.
تفصيلاً، شرعت البلدية في تنظيف وغسل الحاويات، وتنظيف وتعقيم الشوارع والأماكن الحيوية والصرّافات وفق المعايير المطبقة، كما قامت بتنظيم التسوّق في محال السوبرماركت الكبيرة من خلال وضع لواصق أرضية متباعدة؛ ليقف عليها كل متسوّق حتى يصل للبائع في كاونترات البيع.
وواصلت البلدية توزيع المعقمات ومجموعة منشورات توعوية وتثقيفية للتعريف بفيروس كورونا، وسُبل الوقاية منه والحد من انتشاره؛ داعمة ما نشرته بجهودها في مكافحته، وداعية الجميع إلى التعاون والالتزام بالتعليمات الصادرة، والإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 940.
وكانت بلدية محافظة شقراء قد أعدت خطة مكثفة منذ وقت مبكر، ضمن إجراءاتها الاحترازية للوقاية من الفيروس، من خلال عمل جولات رقابية منظمة على جميع المحال الغذائية والمطاعم في فترتين صباحية ومسائية.
، شاهد.. بلدية شقراء تواصل تنظيم التسوّق وتعقيم وتنظيف الشوارع والميادين ،
المصدر : الخليج 365
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