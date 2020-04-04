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الكويت.. شفاء 11 حالة جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين إلى 93

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محمد بن مسعود - الدمام - سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى تمهيدًا لخروجهم خلال يومين

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس المستجد (كوفيد 19)، بواقع 10 مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء)، وحالة لمقيمة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، بحسب صحيفة القبس: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.فيروس كورونا الجديد

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 10:45 AM

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سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي بالمستشفى تمهيدًا لخروجهم خلال يومين

الكويت.. شفاء 11 حالة جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين إلى 93
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، شفاء 11 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بواقع 10 مواطنين كويتيين (8 رجال و2 نساء)، وحالة لمقيمة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 93 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح، بحسب صحيفة القبس: إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هذه الحالات من فيروس كورونا، وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس؛ تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

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، الكويت.. شفاء 11 حالة جديدة من كورونا وإجمالي المتعافين إلى 93 ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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