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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو؛ قراره باستخدام صلاحياته بأخذ أجهزة التنفس الاصطناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافاً، بها في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية.
وأشار حاكم الولاية كومو؛ إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.
وجاء قرار حاكم الولاية على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال تخلّف مزيداً من الضحايا.
وتعاني الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا نقصاً حاداً متواصلاً في الأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس.
فيروس كورونا الجديد
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 10:27 AM
وجّه الحرس الوطني للقيام بجمع الأجهزة من هذه الجهاتحاكم ولاية نيويورك يستخدم صلاحيات استثنائية بمصادرة أجهزة التنفس من الجهات الخاصة
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو؛ قراره باستخدام صلاحياته بأخذ أجهزة التنفس الاصطناعي من المستشفيات والشركات التي لا تستخدمها، لإمداد القطاع الطبي، الأكثر استنزافاً، بها في ظل احتدام أزمة تفشي فيروس كورونا في الولاية.
وأشار حاكم الولاية كومو؛ إلى أن الحرس الوطني سيقوم بجمع الأجهزة من تلك الجهات.
وجاء قرار حاكم الولاية على خلفية الجائحة التي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تزال تخلّف مزيداً من الضحايا.
وتعاني الكوادر الطبية في الولايات المتحدة وأوروبا نقصاً حاداً متواصلاً في الأدوات والأدوية ومعدات الوقاية وأجهزة التنفس.
، حاكم ولاية نيويورك يستخدم صلاحيات استثنائية بمصادرة أجهزة التنفس من الجهات الخاصة ،
المصدر : الخليج 365
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