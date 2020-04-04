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تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من جرّاء مرض "كوفيد-19"؛ الناتج عن فيروس كورونا المستجد، 7 آلاف حالة، بحسب آخر البيانات المتاحة، الجمعة.
وسجّلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حتى السابعة مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن، 7087 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 275586 حالة، ومن بين حالات الوفاة هناك 1584 حالة في نيويورك.
وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في العالم مليون شخص، الجمعة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 58 ألفاً.فيروس كورونا الجديد
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 10:27 AM
تخطى 7 آلاف حالة.. والإصابات وصلت 275586الولايات المتحدة: تسجيل زيادة مستمرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا
تخطى عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية من جرّاء مرض "كوفيد-19"؛ الناتج عن فيروس كورونا المستجد، 7 آلاف حالة، بحسب آخر البيانات المتاحة، الجمعة.
وسجّلت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية حتى السابعة مساءً بتوقيت العاصمة واشنطن، 7087 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد الإصابات إلى 275586 حالة، ومن بين حالات الوفاة هناك 1584 حالة في نيويورك.
وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس القاتل في العالم مليون شخص، الجمعة، فيما ارتفعت الوفيات إلى أكثر من 58 ألفاً.
، الولايات المتحدة: تسجيل زيادة مستمرة في عدد الوفيات بفيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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