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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن الحكومة الأمريكية توصي الآن الأمريكيين بوضع كمامات من القماش بشكل طوعي؛ لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل.
وشدّد ترامب؛ في لقائه اليومي مع الصحفيين، على أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تنصح باستخدام كمامات من النوع الطبي، مضيفاً أن التوصية الجديدة يجب ألا تفسر على أنها بديل عن تدابير التباعد الاجتماعي التي تمّت التوصية بها في وقت سابق.فيروس كورونا الجديد
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441 10:24 AM
قال: مراكز مكافحة الأمراض لا تنصح باستخدام النوع الطبيترامب يحث على وضع كمامات قماشية بشكل طوعي لمواجهة كورونا
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إن الحكومة الأمريكية توصي الآن الأمريكيين بوضع كمامات من القماش بشكل طوعي؛ لوقف انتشار فيروس كورونا القاتل.
وشدّد ترامب؛ في لقائه اليومي مع الصحفيين، على أن المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها لا تنصح باستخدام كمامات من النوع الطبي، مضيفاً أن التوصية الجديدة يجب ألا تفسر على أنها بديل عن تدابير التباعد الاجتماعي التي تمّت التوصية بها في وقت سابق.
، ترامب يحث على وضع كمامات قماشية بشكل طوعي لمواجهة كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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