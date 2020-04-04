شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. 3 طرق حتمية تنقل عدوى الفيروس للإنسان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف الدكتور ثامر الخشان استشاري الأمراض المعدية طرق انتقال الفيروس المستجد كوفيد 19 للإنسان .

وأكد "الخشان " أن الفيروس ينتقل بـ 3 طرق ، اللمس ، والرزاز أو الأسطح الملوثة ، و أن يكون الفيروس معلق في الهواء لفترة طويلة ، وفقاً للعربية .

وقال انه إلى الآن لم يثبت أن الفيروس ينتقل عبر الهواء بمعنى إن كنت في غرفة مصاب ولم تلمسه أو تتعرض لرزازه أو سطح ملوث فلم يثبت أنه ينتقل عن طريق الهواء الذي يستنشقه بالغرفه لأن الفيروس ثقيل وليس كفيروس الدرن أو الجدري اللذان يتعلقان بالهواء لفترة طويلة .

وأوضح " الخشان " أن فيروسات الأنفلونزا وزنها أخف ولا تتعلق بالهواء لفترة طويلة .